Ponad 7 kilogramów narkotyków przejęli sokólscy policjanci Data publikacji 15.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Narkotyki o czarnorynkowej wartości prawie 300 tysięcy złotych przejęli sokólscy policjanci. Ponad 7 kilogramów, w tym między innymi, amfetaminy, marihuany i ekstazy, mundurowi znaleźli w mieszkaniu 25-latka. Mężczyzna wpadł podczas kontroli drogowej. Mieszkaniec powiatu sokólskiego usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających z zamiarem wprowadzenie ich do obrotu oraz niestosowania się do sądowego zakazu. Decyzją sądu 25-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Ponad 7 kilogramów narkotyków znaleźli sokólscy kryminalni w domu 25-latka. Ich czarnorynkowa wartość to blisko 300 tysięcy złotych. Mężczyzna wpadł podczas kontroli drogowej. Już na początku czynności funkcjonariusze znaleźli w jego bmw niewielką ilość marihuany, co potwierdziło wstępne badanie narkotesterem. Okazało się również, że mieszkaniec powiatu sokólskiego ma sądowy zakaz kierowania pojazdami. Podczas przeszukania mieszkania i w garażu mężczyzny policjanci znaleźli znaczne ilości narkotyków. Ukryte one były między innymi w lodówce i w szafkach w pokoju. Wstępne badania narkotesterami wykazały, że były to między innymi ponad 4 kilogramy amfetaminy, ponad 2 kilogramy marihuany, 360 tabletek ekstazy, a także mefedron i haszysz. 25-latek następnego dnia usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających z zamiarem wprowadzania ich do obrotu oraz niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mieszkaniec powiatu sokólskiego decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 11.76 MB)