19 kilogramów marihuany i 277 krzewów konopi przejęli sokólscy policjanci

Sokólscy kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków i uprawę konopi. Mundurowi ustalili, że 45-letni mężczyzna w miejscu zamieszkania może posiadać zabronione substancje. Podczas przeszukania w domu mieszkańca gminy Janów policjanci znaleźli łącznie ponad 19 kilogramów suszu. Wstępne badania narkotesterami wykazały, że to marihuana. Dodatkowo na posesji, w piwnicy budynku gospodarczego i na przyległym polu z kukurydzą policjanci znaleźli łącznie 277 krzaków konopi. Z zabezpieczonych narkotyków można by było uzyskać około 25000 działek dilerskich o czarnorynkowej wartości około miliona dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i uprawy konopi. Za te przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.